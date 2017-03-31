«Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов набрал 2 очка, Емелин — 1

«Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Флориды Пантерз» со счётом 6:2.В первом периоде ворота гостей дважды поразил Пол Байрон, ещё одну шайбу с передачизабросил Томаш Плеканец.Райлли Смит отыграл одну шайбу, но Макс Пачьоретти после пасавернул канадцам перевес в три гола.Майкл Мэтисон на 49-й минуте вернул своей команде надежду на спасение, но большего гости не добились. Оокнчательный результат установили Брендан Галлахер и Филлип Дано (с передачи Радулова).