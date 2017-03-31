Капитан команды университета Миннесоты присоединится к фарм-клубу «Уайлд»

Капитан университета Миннесотыподписал контракт новичка с «Миннесотой Уайлд». Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.23-летний нападающий не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Четыре года хоккеист выступал в NCAA за университет Миннесоты. Последние два года был капитаном команды. Клус присоединится к фарм-клубу Миннесоты — «Айове Уайлд». В этом сезоне в NCAA форвард набрал 43 (18+25) очка за 38 матчей.