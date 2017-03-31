Челиос: никто из опытных свободных агентов не перейдёт к Бэбкоку

Ассистент главного тренера «Детройт Ред Уингз»считает, что команде будет проще заполучить свободных агентов после ухода главного тренера Майка Бэбкока в «Торонто Мэйпл Лифс».«Раньше было сложно подписать свободных агентов: все хотят играть в Чикаго, все хотят играть в Нью-Йорке. Теперь в Детройте новая арена, и нам будет попроще договариваться с ними. Иначе придётся начинать перестройку команды с нуля. Посмотрите на «Чикаго» – им потребовалось 10 лет, чтобы построить такую команду-династию. У нас хорошие скауты, так что, может быть, через три-четыре года в команде появятся звёзды. Раньше нам везло на драфте, но нужны и высокие драфт-пики. Посмотрите, как это помогло «Торонто».Новый стадион поможет. А ещё больше поможет то, что Бэбс ушёл из «Детройта», потому что те свободные агенты не хотели играть в команде Бэбкока. Райан Сутер – мой очень хороший друг. И тут ничего личного, но у Бэбкока тяжёлый характер, так что ветеранам с ним сложно. Если ты молодой парень, то это скорее здорово, потому что работа с ним учит ответственности. Если ты не играешь правильно, то не выходишь на лёд. Но я говорю вам, никто из опытных свободных агентов не перейдёт к Бэбкоку.В своё время я хотел продлить контракт с «Детройтом», потому что хотел остаться в клубе. Но что бы я ни делал тогда, я не смог завоевать сердце Бэбкока. Не то чтобы я ему не нравился, но он просто не видел меня в составе. Хотя, может, я и не нравился Бэбкоку, я не знаю. Ему много кто не нравился», – цитирует Челиоса Sportsnet.