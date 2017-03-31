Ринне: я и вообразить не мог, что отыграю в НХЛ свой 500-й матч

Вратарь «Нэшвилл Предаторз»поделился эмоциями от своего 500-го матча в НХЛ, в котором была одержана разгромная победа над «Сан-Хосе Шаркс» (7:2).«Этот вечер я точно запомню. Немного неловко было стать центром всеобщего внимания и принимать поздравления перед матчем, в котором тебе предстоит играть, но ощущения были бесподобные. Особенно от реакции болельщиков. Мне кажется, у меня все эти годы были с ними отличные отношения. Очень благодарен им за тепло и поддержку.Когда достигаешь такого рубежа, вроде бы есть повод обернуться на все эти годы, предаться любимым воспоминаниям. Вспомнить классные матчи, всех ребят, с которыми играл… Но я пока не чувствую себя старым, если вы на это намекаете. Хотя, пожалуй, если вдуматься, я уже старый и есть. Выступаю за «Предаторз» уже очень много лет. А ведь когда я рос, то даже вообразить не мог, что в один прекрасный день отыграю в НХЛ свой 500-й матч», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.