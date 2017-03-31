Зайцев близок к заключению 7-летнего контракта с «Торонто»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»может заключить новый контракт с клубом на 7 лет со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. «Я не могу комментировать переговоры, но Зайцев – хороший хоккеист, и если он хочет быть членом «кленовых листьев» долгое время, это здорово», — приводит слова главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока издание Sportsnet. Нынешний сезон для 25-летнего Зайцева является первым в НХЛ, но россиянин уже стал лидером «Мэйпл Лифс» по количеству игрового времени (более 22 минут в среднем за матч). В 76 матчах регулярного чемпионата на счету Никиты 34 (4+30) очка.Контракт на $ 4,5 млн сделает Зайцева вторым защитником клуба по уровню зарплаты: больше россиянина получать будет лишь Морган Райлли ($ 5 млн.). В настоящее время у Зайцева действует контракт новичка, который истекает после окончания сезона. С учётом всех индивидуальных бонусов, по действующему договору Зайцев может заработать около $ 1,7 млн.