Зеттерберг стал 7-м хоккеистом «Детройта» и 108-м в НХЛ, набравшим 900 очков

Шведский нападающий «Детройт Ред Уингз»набрал своё 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и стал седьмым игроком в истории «Детройта», достигшим этой отметки за клуб.В гостевом матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5) 36-летний Зеттерберг отдал голевую передачу в моменте с голом одноклубника Дэнни ДеКайзера и набрал своё 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету капитана «Детройта» 325 шайб и 575 передач в 995.Зеттерберг стал 108-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Выступая за «Детройт», 900 очков до Зеттерберга набирали шестеро хоккеистов, в числе которых двое представителей России. Лучшим бомбардиром в истории «Детройта» является Горди Хоу, набравший 1809 (786+1023) очков в 1687 играх. Второе место занимает Стив Айзерман (1755 очков), третье — Алекс Дельвеккио (1281), четвёртое — Никлас Лидстрем (1142), пятое — Сергей Фёдоров (954), шестое — Павел Дацюк (918).