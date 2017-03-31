Шафигуллин: чем раньше начнёшь тренерскую работу, тем лучше, но хочется поиграть

Известный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион Россииподелился впечатлениями от текущих событий в плей-офф КХЛ и рассказал о своих планах.«Летом прошёл предсезонку в составе московского «Динамо», подписал контракт, но дало рецидив колено. Восстановился, много играю в любительской лиге. О завершении карьеры игрока пока не заявлял, при этом в любом случае не намерен расставаться с хоккеем. Работа тренером? Было бы здорово. В своё время мне посчастливилось тренироваться и играть под руководством, например, Владимира Юрзинова-старшего, Зинэтулы Билялетдинова, Олега Знарка, а также Владимира Вуйтека. Наверное, мне есть что подсказать молодым. Конечно, хочется ещё поиграть. С другой стороны, чем раньше начнешь тренерскую работу, тем лучше. Я — из Челябинска, помнится, у нас в «Тракторе» Андрей Назаров в своё время тоже начал тренировать в 32. Хороший пример! В России тренеру нельзя быть мягким — не все такой подход принимают.«Сухое» поражение «Ак Барса» в серии с «Магниткой»? Я бы не сказал, что эта серия была односторонней, «Ак Барс» боролся. Хотя казанских болельщиков сухое поражение немного шокировало. То же самое могу сказать и о другом своем бывшем клубе — «Локомотиве», который заставил СКА поволноваться. У «Локомотива» отличная по составу команда — есть и опытные мастера, и свежая кровь, и приличные легионеры. «Локомотив» отличает дух, там всегда много молодёжи, воспитанной именно в Ярославле. «Ак Барс» — один из лучших клубов в истории КХЛ, этим все сказано. Лично мне еще очень нравится «Нефтехимик» — и по агрессивному стилю игры, и по тому, что там много местной молодёжи. Типичная для тренера Назарова команда! Ну а в плане клубного патриотизма Нижнекамск напоминает мне Ярославль.Прогноз на финальную серию Кубка Гагарина-2017? Пятьдесят на пятьдесят. У СКА — самый глубокий состав в КХЛ, у «Магнитки» — лучшая тройка нападения во главе с Зариповым и Мозякиным. При этом система игры у обеих команд примерно одинаковая — атакующая, комбинационная. Так что шансы равны», — цитирует хоккеиста Russia-Hockey.