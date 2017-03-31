Линден: у китайцев большие планы по внедрению хоккея в школьные программы

Президент «Ванкувер Кэнакс»прокомментировал тот факт, что команда проведёт предсезонные матчи с «Лос-Анджелес Кингз» в Китае.«У нас была отличная встреча с руководством хоккейной ассоциации Китая в Пекине. Мы понимаем, каковы их планы. Китай настроен сделать рывок в плане развития зимних видов спорта. И хоккей тут является очень важной составляющей. У них есть большие планы по внедрению хоккея в школьные программы, а также строительству инфраструктуры и вовлечению детей в хоккей.Сейчас они в самом начале пути. Но зная, чего эта страна добилась в последнее время, можно сказать, что у них прекрасные возможности. Очень интересно быть частью этого», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.