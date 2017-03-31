Арзамасцев: очень беспокоят эти разговоры, нельзя допустить исключения «Кузни»

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев считает, что КХЛ должна сохранить новокузнецкий «Металлург», так как иначе клуб может перестать выпускать перспективных хоккеистов. 24-летний защитник сам является воспитанником новокузнецкого клуба.
«Меня очень беспокоят эти разговоры, которые идут в последнее время. Все же видят прекрасно, сколько парней пробивается на высокий уровень из Новокузнецка. Если клуб закрыть, убрать из КХЛ, не знаю, будут ли выпускаться игроки, так что нельзя этого допустить. Считаю, здесь лиге стоит задуматься, КХЛ может и должна сделать всё, чтобы помочь, потому что если так случится, это будет большая потеря для российского хоккея. Но я надеюсь, что ничего такого не будет», — цитирует игрока «Р-Спорт».