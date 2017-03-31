11-летняя болельщица слетала с Тарасенко на матч с «Аризоной»

11-летняяполучила возможность слетать вместе с нападающим «Сент-Луис Блюз»на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:1). Российский форвард знаком с девочкой с 2015 года. У неё было выявлено онкологическое заболевание — нейробластома четвёртой степени, и познакомилась она с хоккеистом на благотворительном вечере «Хоккей против рака». Арианна с мамой Лори Цукер сели вместе с «Блюз» на борт чартерного самолёта, летевшего в Финикс. Девочка угостила всю команду печеньем, которое семья приготовила сама.«Она выглядела впечатлённой. Этого стоило ожидать. Мы с женой сделали правильный выбор, преподнеся ей этот скромный подарок. Это не бог весть что, но когда ребёнок становится счастлив, это уже большое дело. Когда помогаешь ребёнку улыбаться, то это лишь самое малое, что мы можем для неё сделать», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.