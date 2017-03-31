С. Голубович: сделали выводы, часть игроков освободим со сбора юниорской команды

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от молодёжной национальной команды в товарищеском матче.«Сыграли те ребята, на которых мы хотели посмотреть дополнительно. Планируем, что некоторые игроки из этого состава смогут сыграть и во втором выставочном матче 2 апреля. Из позитивных моментов отмечу желание и самоотдачу, с которой сегодня играла часть игроков, ими довольны. Но с задачей справились не все. После игры сделали выводы, часть игроков освободим со сбора. Фамилии пока называть не буду, сначала объявим решение ребятам».