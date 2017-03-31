Питер Лавиолетт провёл свой 1000-й матч в НХЛ в качестве главного тренера

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» (1:3) стал юбилейным для главного тренера хозяев. 52-летний специалист, начавший тренерскую карьеру в лиге в 2001 году, провёл свой 1000-й матч на уровне НХЛ.Лавиолетт ранее тренировал «Нью-Йорк Айлендерс» (2001-2003), сборную США (2004-2005, 2014), «Каролину Харрикейнз» (2003-2008) и «Филадельфию Флайерз» (2009-2013). Лучшее достижение в карьере тренера – победа в Кубке Стэнли в 2006 году.