Попихин: «Локомотиву» и «Ак Барсу» не хватило мастерства в финалах конференций

Экс-главный тренер нижнекамского «Нефтехимика»прокомментировал итоги финалов конференций КХЛ, в которых СКА обыграл «Локомотивом» со счётом 4-0, а магнитогорский «Металлург» с аналогичным счётом был сильнее казанского «Ак Барса».«По накалу, по играм скажу, что третьи матчи были очень важны в сериях. «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели прилично и переигрывали соперника. Команды не проиграли ни тактически, ни в желании, не хватило только мастерства. Первое звено «Магнитки» делает результат, ещё есть защитник Крис Ли — лучший в своём амплуа в лиге. У команд были хорошие моменты в каждом матче, но подвела дисциплина и удаления. При счёте 0-3 в серии уже тяжело отыграться, немного обречёнными были команды.Два года назад СКА отыгрался со счёта 0-3, но у них были мужики, которые прошли огонь и воду. Такого опыта нет в «Локомотиве», нет в «Ак Барсе», где достаточно молодых ребят. Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта. Всегда нужны ребята, которые в любой момент могут повести за собой. К тому же решила ещё игра вратарей», — сказал Попихин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.