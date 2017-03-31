Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Попихин: «Локомотиву» и «Ак Барсу» не хватило мастерства в финалах конференций

31 марта 2017, пятница. 12:30. Хоккей
Экс-главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин прокомментировал итоги финалов конференций КХЛ, в которых СКА обыграл «Локомотивом» со счётом 4-0, а магнитогорский «Металлург» с аналогичным счётом был сильнее казанского «Ак Барса».

«По накалу, по играм скажу, что третьи матчи были очень важны в сериях. «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели прилично и переигрывали соперника. Команды не проиграли ни тактически, ни в желании, не хватило только мастерства. Первое звено «Магнитки» делает результат, ещё есть защитник Крис Ли — лучший в своём амплуа в лиге. У команд были хорошие моменты в каждом матче, но подвела дисциплина и удаления. При счёте 0-3 в серии уже тяжело отыграться, немного обречёнными были команды.

Два года назад СКА отыгрался со счёта 0-3, но у них были мужики, которые прошли огонь и воду. Такого опыта нет в «Локомотиве», нет в «Ак Барсе», где достаточно молодых ребят. Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта. Всегда нужны ребята, которые в любой момент могут повести за собой. К тому же решила ещё игра вратарей», — сказал Попихин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

>>> Дать по рукам Мозякину? Дотянись! Капитан вывел «Магнитку» на СКА




Создай свою фэнтэзи команду!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА Евгений Попихин
Новости. Хоккей
31 марта 2017, пятница
13:45 Нападающий Игорь Полыгалов продолжит карьеру в «Тракторе»
13:35 Ли: рано говорить о новом контракте, главное – достойно завершить сезон
13:21 Впервые за 21 год игрок «Эдмонтона» набрал больше 90 очков за сезон
12:55 Хоккеистки сборной США будут получать $ 3000 в месяц
12:41 Радулов: контракт на восемь лет — это не то, что я прошу
12:34 Маршан установил новый личный рекорд по голам за сезон
12:33 «Флорида» потеряла шансы на выход в плей-офф
12:30 Попихин: «Локомотиву» и «Ак Барсу» не хватило мастерства в финалах конференций
12:21 Питер Лавиолетт провёл свой 1000-й матч в НХЛ в качестве главного тренера
12:12 «Монреаль» вышел в плей-офф в 9-й раз с 2006 года
12:00 Занатта: Билялетдинов поможет Квартальнову стать более гибким тренером
11:55 Источник: Алексей Тертышный возглавит фарм-клуб «Куньлуня» в ВХЛ
11:42 Лавиолетт: Ринне уже давно является лицом «Нэшвилла»
11:35 Коваленко: агенты подставили Бушуева, пытаются всё свалить на КХЛ и профсоюз
11:34 Будро: приятно, что фанаты продолжают поддерживать«Миннесоту»
11:29 М. Воробьёв: непривычно играть без Капризова, как-то не то
11:21 Хедман побил рекорд по очкам за сезон для защитников «Тампы»
11:06 Николенко: ребята из молодёжной сборной были посильнее нас
11:04 «Каролина» установила новый клубный рекорд — 13 матчей кряду с набранными очками
11:02 С. Голубович: сделали выводы, часть игроков освободим со сбора юниорской команды
10:51 Вейс и Симмондс оформили хет-трики Горди Хоу в матче с «Айлендерс»
10:31 Брагин: объявили пятерым хоккеистам, что они на Турнир пяти наций не летят
10:10 Марнер побил ассистентский рекорд для новичков «Торонто» 73-летней давности
10:06 11-летняя болельщица слетала с Тарасенко на матч с «Аризоной»
10:05 Галлахер, Раск и Нидеррайтер — звёзды дня в НХЛ
09:53 Арзамасцев: очень беспокоят эти разговоры, нельзя допустить исключения «Кузни»
09:30 Линден: у китайцев большие планы по внедрению хоккея в школьные программы
09:21 Шафигулин: чем раньше начнёшь тренерскую работу, тем лучше, но хочется поиграть
09:15 Дацюк: поздравляю Хенрика Зеттерберга с 900-м очком в НХЛ
09:15 «Баффало» подписал контракт новичка с восьмым снайпером NCAA
09:12 Зеттерберг стал 7-м хоккеистом «Детройта» и 108-м в НХЛ, набравшим 900 очков
09:01 Зайцев близок к заключению 7-летнего контракта с «Торонто»
09:00 Ринне: я и вообразить не мог, что отыграю в НХЛ свой 500-й матч
09:00 Челиос: никто из опытных свободных агентов не перейдёт к Бэбкоку
09:00 Капитан команды университета Миннесоты присоединится к фарм-клубу «Уайлд»
07:41 Нападающий «Тампы» Кучеров не сыграл с «Детройтом» из-за болезни
07:17 «Эдмонтон» одолел «Сан-Хосе», Марун оформил дубль
06:28 «Виннипег» отыгрался со счёта 1:3 и в овертайме одолел «Анахайм»
06:17 Дубль Нидеррайтера помог «Миннесоте» выиграть у «Оттавы»
05:55 «Торонто» увёз победу из Нэшвилла, Зайцев сделал голевую передачу
05:44 Шат-аут Раска помог «Бостону» выиграть у «Далласа»
05:36 «Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов набрал 2 очка, Емелин — 1
05:22 «Тампа» оказалась сильнее «Детройта», Василевский сделал 31 сейв
04:59 «Филадельфия» победила «Айлендерс», забросив 5 шайб за 11 минут первого периода
04:39 «Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+