Радулов: контракт на восемь лет — это не то, что я прошу

Нападающий «Монреаля»рассказал о ситуации с пролонгацией его контракта. Появились сведения, что 30-летний российский форвард просит у клуба соглашение на восемь лет.«Не стану лгать, я был бы рад подписать контракт на восемь лет, но это нереально, это не то, что я прошу. Я вообще ни о чём не просил. Я стараюсь играть весь сезон, а потом посмотрим, что произойдёт. Я бы хотел остаться в Монреале. Мне здесь нравится. Нравятся фанаты, тренировочный комплекс, куда я прихожу даже по вечерам. Здесь есть всё для того, чтобы прогрессировать, и мне это нравится.Мне действительно нравятся город и люди, которые добры ко мне. Даже когда мы проигрываем или когда я не забивал девять матчей подряд, они не прессовали меня, потому что видят, как много сил я отдаю, как стараюсь. Иногда всё идёт не так, как должно, но люди здесь всё понимают. Мы и правда поладили, и это мне нравится. Когда видишь, как люди заботятся о тебе и команде, просто нельзя не играть в полную силу. Они действительно хотят, чтобы мы побеждали, выступали хорошо, и это нечто особенное», – цитирует хоккеиста Sportsnet.