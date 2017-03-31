Ли: рано говорить о новом контракте, главное – достойно завершить сезон

Защитник магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу своей команды в финале Восточной конференции Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (0 — 4) и рассказал о ситуации с новым контрактом.«В четвёртом матче борьба по-прежнему была крайне острой и напряжённой. Разница в том, что сегодня мы первыми забили два гола, перехватили инициативу, почувствовали игру и уверенно довели матч до победы. В большинстве всегда больше свободного льда, мы двигали шайбу в их зоне. «Ак Барс» здорово опекал Мозякина с Зариповым, но подкравшийся Коварж был совершенно открыт, и мне удалось его найти диагональной передачей.Новый контракт? Пока всё складывается удачно. Очень надеюсь, что так будет и дальше. Сейчас рано об этом говорить, главное – достойно завершить сезон. А там видно будет", – цитирует Ли «БИЗНЕС Online».