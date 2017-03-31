Сантала: лидеры «Магнитки» выступили невероятно, остальные здорово оборонялись

Форвард магнитогорского «Металлурга»прокомментировал выход в финал розыгрыша Кубка Гагарина. Действующий чемпион переиграл «Ак Барс» со счётом 4-0 в серии.«Ак Барс» – кубковая, хорошо организованная команда. Мы знали, что они будут биться до последнего. Они хорошо играли в каждом матче, но мы тоже были в порядке. Наши лидеры выступили невероятно. Остальные три звена здорово работали в обороне.Травмы всегда неприятны. Усталость, потеря концентрации, неполное восстановление – всё это сказывается на общем физическом состоянии. Хотя у нас с этим, слава богу, всё в порядке. Восстанавливаемся столько, сколько необходимо. Всё на высшем уровне.Обыгрывали «Ак Барс» по вбрасываниям? И это нас, безусловно, радует. Игра на точке – один из важнейших компонентов. Особенно в своей зоне и игре в численном неравенстве. И хочу сказать, что во вбрасывании должны участвовать все, необходимо помогать своему центральному", – передаёт слова Санталы «БИЗНЕС Online».