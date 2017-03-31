Кожевников: любое звено СКА может забросить, а у «Магнитки» забивает только одно

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о предстоящем финале Кубка Гагарина «Металлург» (Магнитогорск) – СКА.«Финалы получились предсказуемыми по счёту, но если брать весь плей-офф, то во втором раунде «Локомотив» обыграл ЦСКА, и это стало неожиданностью. Не такой уж и предсказуемый плей-офф. Финал будет очень интересным, у «армейцев» первое звено подсело, видно, что они подустали.В отличие от «Магнитки», СКА приходилось вытаскивать матчи, магнитогорцы же больше сами вели игру. С другой стороны, у «армейцев» любое звено может забросить шайбу, а у «Магнитки» забивает только одна тройка», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.