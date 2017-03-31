Смирнова: надо развеять стереотип, что, играя в хоккей, теряешь женственность

«Нам не хватало где-то везения, а где-то – хладнокровия. Сезон-2016/17 прошёл незаметно быстро, но он был очень насыщенным. Все команды боролись на равных за призовые места, в особенности за победу. Конечно, мы готовились к каждой игре, ведь нам также была поставлена задача победить. Понятно, что после завершения чемпионата ЖХЛ есть разочарование, но из каждой ошибки надо делать выводы и двигаться дальше. Нам не стоит сейчас опускать руки и тем более искать оправдания такому результату. Наша команда – это семья, мы переживали все эмоции вместе. Стараемся не ругаться, потому что это может привести к краху, а наоборот, быть терпимее и сдерживать тех, кто не совладал со своими чувствами. Уважение – одно из главных качеств в нашем коллективе, причём в первую очередь уважение к себе.
Я пришла в хоккей в 19 лет, до этого и на коньках-то каталась нечасто. А вышло так, что в хоккейную секцию собралась моя младшая сестра, и тогда я сказала, что сначала должна попробовать этот вид спорта на себе и только потом пущу туда младшенькую. Мне тоже казалось, что хоккей — совсем неженское дело, но было интересно попробовать.
Мне всегда нравились сцена, свет и внимание. Я занималась танцами, пела. Участвовала в проекте МТV «Тотальное шоу» — там надо было петь на публику в караоке. И даже на кастинге «Фабрики звёзд» была. Я и модельным бизнесом занималась. Ходила по подиуму на высоких каблуках и демонстрировала разные наряды. И скажу, что внутренние порядки и законы в мире мод гораздо жёстче, чем в хоккее.
Не могу сказать, что тренировки как-то особо влияют на состояние кожи и волос. Наоборот, спорт держит тебя постоянно в тонусе, ведь мы придерживаемся режима, определённого питания. Да и вне зависимости от вида спорта каждая девушка любит себя и будет всегда ухаживать за собой. Надо скорее развеять стереотип о том, что, играя в хоккей, ты теряешь свою женственность.
Я сочиняю музыку, пишу стихи и песни – это мои увлечения, мой внутренний мир. Я стараюсь много читать, развиваться и совершенствоваться во всём. Мудрость считаю одним из главных своих качеств. А вообще хоккей – это смысл жизни, это моя любовь!
Смирнова: надо развеять стереотип, что, играя в хоккей, теряешь женственность
Фото: Пресс-служба ЖХЛ
Смирнова: надо развеять стереотип, что, играя в хоккей, теряешь женственность
Фото: Пресс-служба ЖХЛ