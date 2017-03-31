Третьяк: бойкот россиянками ЧМ невозможен, наши девочки – патриотки

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил уверенность, что никакого бойкота чемпионата мира со стороны российских хоккеисток не будет. Ранее американки, которые являются действующими чемпионками мира и соперницами сборной России по группе, грозились бойкотировать турнир, если федерация не удовлетворит их требование об увеличении зарплаты.
«Такое в принципе невозможно. Все наши девочки – патриотки и готовы сражаться и биться за страну, что и делают на протяжении последних лет. Кроме того, к женскому хоккею сейчас приковано дополнительное внимание, на его развитие выделяются субсидии, ситуация здесь стабильная», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».