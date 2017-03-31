Шестёркин, Херсли, Мозякин, Лазарев — лучшие игроки третьего раунда плей-офф КХЛ

КХЛ определила лауреатов третьего раунда плей-офф в четырёх номинациях.Лучшим вратарём признан(СКА), одержавший победы в трёх матчах серии с «Локомотивом». Голкипер пропустил одну шайбу. Шестёркин отразил 98,51% бросков при коэффициенте надёжности 0,55 (оба показателя – лучшие по итогам третьего раунда плей-офф).Лучшим защитником признан(СКА), в четырёх матчах серии с «Локомотивом» одержавший четыре победы и набравший 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4». В первом матче серии на счету Херсли дубль. Шайба в овертайме этого матча принесла СКА победу. Также на счету защитника 15 бросков по воротам.Лучшим нападающим признан(«Металлург» Мг), одержавший вместе с командой четыре победы в четырёх матчах серии с «Ак Барсом» и набравший в них 7 (3+4) очков при показателе полезности «+5». Его гол в овертайме первого матча серии принёс победу «Металлургу». Шайба Мозякина в четвёртом матче стала 54-й в нынешнем сезоне и позволила нападающему «Магнитки» побить рекорд Вениамина Александрова по количеству голов за один чемпионат, державшийся с сезона-1962/63.Лучшим новичком признан нападающий(«Ак Барс»), сыгравший в трёх из четырёх матчей серии с «Металлургом». 21-летний игрок не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности, проводя на льду в среднем 5 минут 56 секунд. На его счету также три силовых приёма.