Бирюков: 4-0 в серии – это не показатель того, что «Ак Барс» слабее

Защитник магнитогорского «Металлурга»прокомментировал выход уральской команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина. Команда вышла в финал второй сезон подряд и в третий раз за последние четыре сезона. «Магнитка» выбила «Ак Барс» в финале Восточной конференции — 4-0 в серии.«Все игры серии были достойными, выкладывались от и до, играли выше своих возможностей. 4-0 – это не показатель того, что «Ак Барс» слабее. Практически все игры были в одну шайбу. У Казани отличная команда.Это здорово – играть дома. Думаю, что каждый игрок этого хочет, тем более в такой классной команде», – передаёт слова Бирюкова «Бизнес Online».