Ш. Торнтон: Емелин — подлый игрок и не отвечает за это. Он — проблема лиги

Нападающий «Флорида Пантерз»прокомментировал силовой приём защитника «Монреаль Канадиенс»на«Думаю, Емелин — это проблема лиги в настоящее время. Люди больше не несут ответственности за свои поступки. Может бегать вокруг и бить в голову нашего капитана, а потом просто падает, и судьи его спасают. Я ухожу в нужное время, потому что мне нравился хоккей, когда ты должен быть мужчиной и смотреть на себя в зеркало. Это моё честное мнение об этом парне. У меня нет к нему ни капли уважения. Он очень хороший защитник, но мне не нравится, как он играет. Я не против, когда играют жёстко, но в последние 10 лет Емелин совершает много подлых силовых приёмов. Я не против борьбы, но он постоянно целится людям в голову и не отвечает за это. Можете говорить про меня что угодно, я всегда принимал наказание, как мужчина. Я не бегал от Джона Скотта, когда его подписали в „Баффало“, не бегал от Ларака, когда он подписался здесь. Я могу смотреть на себя в зеркало. Не уверен, что этот идиот способен», — цитирует Торнтона обозреватель La Presse Марк-Антуан Годин.