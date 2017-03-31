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Ш. Торнтон: Емелин — подлый игрок и не отвечает за это. Он — проблема лиги

31 марта 2017, пятница. 17:23. Хоккей
Нападающий «Флорида Пантерз» Шон Торнтон прокомментировал силовой приём защитника «Монреаль Канадиенс» Алексея Емелина на Дереке Маккензи.

«Думаю, Емелин — это проблема лиги в настоящее время. Люди больше не несут ответственности за свои поступки. Может бегать вокруг и бить в голову нашего капитана, а потом просто падает, и судьи его спасают. Я ухожу в нужное время, потому что мне нравился хоккей, когда ты должен быть мужчиной и смотреть на себя в зеркало. Это моё честное мнение об этом парне. У меня нет к нему ни капли уважения. Он очень хороший защитник, но мне не нравится, как он играет. Я не против, когда играют жёстко, но в последние 10 лет Емелин совершает много подлых силовых приёмов. Я не против борьбы, но он постоянно целится людям в голову и не отвечает за это. Можете говорить про меня что угодно, я всегда принимал наказание, как мужчина. Я не бегал от Джона Скотта, когда его подписали в „Баффало“, не бегал от Ларака, когда он подписался здесь. Я могу смотреть на себя в зеркало. Не уверен, что этот идиот способен», — цитирует Торнтона обозреватель La Presse Марк-Антуан Годин.

Видео доступно на YouTube.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Алексей Емелин
Новости. Хоккей
31 марта 2017, пятница
17:23 Ш. Торнтон: Емелин — подлый игрок и не отвечает за это. Он — проблема лиги
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