Элиаш: я закончил в НХЛ, но буду играть с друзьями или в любительской команде

Лучший бомбардир в истории «Нью-Джерси Дэвилз», объявивший о завершении карьеры в НХЛ, сообщил, что собирается продолжить заниматься хоккеем, но на другом уровне.«Всё нормально. Мне повезло, что владелец, клуб, тренеры — все дали мне время самому прийти к этому решению. Это чрезвычайно важно, потому что я не представляю, насколько тяжело приходится ребятам, чьи карьеры завершаются внезапно. Должно быть, это очень трудно.Я не был уверен, что буду готов физически и смогу играть на желаемом уровне. Мне нравилось восстанавливаться, ходить на тренировки и работать самому, но я перестал видеть себя ходящим на утренние раскатки, вечерние матчи и отправляющимся на выезд. А когда внутренне начинаешь сомневаться, есть у тебя желание или нет, значит настало время отступить и быть с собой честным, стоит ли это того.Я закончил в НХЛ, давайте так говорить. Я не планирую играть за какой-либо клуб в следующем сезоне, но собираюсь продолжать играть с друзьями, в любительской команде или где-то ещё, потому что люблю это занятие. Мне нравится активный образ жизни, нравится выходить на лёд», — приводятся слова Элиаша на официальном сайте НХЛ.