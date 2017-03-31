Величкин: мы всех уважаем, а СКА — боготворим и играть с ним будем серьёзнее

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина, где уральцы сыграют со СКА.«Перед каждой серией плей-офф я говорил журналистам, что мы уважительно относимся к каждому сопернику. Так было с «Куньлунем» и «Барысом». Перед матчами с казанским клубом я сказал: «Ак Барс» мы ещё больше уважаем. Впереди финальные баталии с питерским СКА, который мы боготворим! Так что играть будем с ними гораздо серьёзнее!Оба клуба оказались гораздо сильнее всех соперников, потерпев по одному поражению? Параллель такая действительно просматривается. Это говорит лишь о том, что обе команды не зря на протяжении всего сезона доминировали и были в числе лидеров чемпионата КХЛ. Силы примерно равны. Уверен, финал станет знатным. Мы увидим сумасшедший, очень интересный и, самое главное, качественный хоккей! Мне кажется, матчи «Магнитки» и Питера вызовут большой ажиотаж в городах среди болельщиков. А телевизионные рейтинги трансляций наверняка будут зашкаливать. Те люди, кто любит по-настоящему хоккей, – а в России таких болельщиков довольно много – с большим интересом и удовольствием примкнут к экранам телевизоров», — цитирует Величкина пресс-служба КХЛ.