Яруллин: «Ак Барс» сделал шаг вперёд, финал конференции — это достижение

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги финала Восточной конференции, в котором его команда проиграла магнитогорскому «Металлургу» в четырёх матчах.«Думаю, что нам где-то не подфартило. Не ожидали, что серия закончится так быстро. Вы видели, что мы старались, бились – рук не опускали. Но магнитогорская команда оказалась сильнее. Хотелось бы извиниться перед нашими преданными болельщиками, которые до конца были с командой. Плохо, что не получилось их порадовать хотя бы одной победой в этой серии.После матча эмоции не утихли, какой-то объективный анализ трудно давать. По сравнению с прошлым сезоном мы сделали шаг вперёд – играли в финале конференции. Это достижение в любом случае. Но есть куда стремиться. Будем делать выводы и готовиться уже к следующему сезону.Каждый раз приходится говорить только в восторженных тонах про звено Коваржа. Большие мастера. Испытываем к этим игрокам только уважение. Но я бы не сказал, что мы проиграли вчистую и этому звену, и всей «Магнитке» в целом. Первые три матча серии были упорными и по игре, и по счёту. Сегодня мы тоже боролись, но не вышло. Такая тройка, вообще, уникальна. Она единственная во всей лиге. Невозможно их с кем-то сравнивать», — цитирует Яруллина пресс-служба КХЛ.