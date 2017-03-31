Секач: «Магнитка» показала чемпионский хоккей, желаю им успехов в серии со СКА

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги финала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда проиграла в четырёх матчах. В финале «Магнитка» встретится с питерским СКА.«У нас оставался последний шанс спасти серию. Мы настраивались, готовились, но не вышло. «Металлург» показал по-настоящему чемпионский хоккей.Безусловно, мы хотели отыграться и всё для этого сделали, но соперник сыграл мощно. Они не стали уходить в глухую оборону, а продолжили атаковать и забили ещё и ещё. Остаётся только пожелать им успехов в серии со СКА», — цитирует Секача пресс-служба КХЛ.