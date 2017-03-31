Нападающий «Филадельфии» Рид пропустит полтора-два месяца из-за травмы

Нападающий «Филадельфия Флайерз»пропустит полтора-два месяца из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл.Форвард получил травму в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», неудачно заблокировав бросок.В текущем сезоне Рид провёл 63 матча, в которых набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности "+3". «Филадельфия» имеет в активе 82 очка после 77 игр и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.