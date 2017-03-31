Олег Знарок посетил тренировку олимпийской сборной России в Риге

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина днём 31 марта прибыла в Ригу, а вечером провела тренировку на льду «Арены Рига». На занятии присутствовали главный тренер национальной сборнойи тренер главной команды по физподготовке Юрий Жданов, специально в свободный день от клубной работы приехавшие в расположение команды. Вместе с Браташом и Никитиным они обсудили программу подготовки сборной к чемпионату мира, включая апрельские матчи Еврочелленджа с Францией и Швейцарией и заключительный этап Евротура.Россияне готовятся к двум контрольным матчам со сборной Латвии, которые пройдут 1 и 2 апреля в рамках общей подготовки к чемпионату мира. Олимпийская сборная работала в следующих сочетаниях:Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Владислав Гросс.«Красные»: Ярослав Дыбленко — Владислав Провольнев, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников, Виктор Комаров.«Синие»: Михаил Науменков — Андрей Миронов, Иван Телегин – Сергей Андронов – Антон Бурдасов.«Чёрные»: Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин — Андрей Светлаков — Анатолий Голышев.«Зелёные»: Артём Блажиевский — Захар Арзамасцев, Вячеслав Лещенко – Михаил Воробьёв — Максим Карпов, Максим Мамин.