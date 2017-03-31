Матч женского ЧМ Финляндия — Россия задержали на 25 минут из-за проблем со льдом

Матч женской сборной России на чемпионате мира с командой Финляндии задержали на 25 минут из-за проблем со льдом. Начало встречи было запланировано на 23:00 мск, но потребовалось почти полчаса, чтобы устранить неполадки.Чемпионат мира 2017 года стартовал в американском Плимуте 31 марта и продлится до 7 апреля. Россиянки входят в сильнейший пул и на групповом этапе сыграют, кроме Финляндии, с действующими чемпионками командой США, а также Канадой.Александрова (Сорокина);Баталова – Шибанова, Гаврилова – Смоленцева – Вафина;Пирогова – Гончаренко, Штарёва – Дергачёва – Белякова;Лобова – Щукина, Малявко – Дюпина – Кадирова;Ганеева, Митрофанова — Скиба.