Будро: если не перекрывать передач на Овечкина, он забьёт любой команде

Главный тренер «Миннесота Уайлд»поделился мнением о броске нападающего «Вашингтон Кэпиталз». В матче с «Миннесотой» (5:4 ОТ) Овечкин оформил хет-трик.«Овечкин со своей точки забил 250 голов. Каждая команда разрабатывает способы играть против него, но если он получил передачу и нанёс бросок и шайба никого не задевает, то она попадает в сетку. Настолько он хорош. Я пять лет наблюдал, как он проделывает это со всеми. Одно дело — придумать, как его остановить, другое — выполнить это. Идея в том, чтобы не дать его партнёрам сделать пас. И у нас это не получилось.Если не перекрывать передач на него, он забьёт любой команде, и, думаю, сейчас он поймал кураж. Он очень быстро наносит бросок, и шайбы залетают от каркаса в угол ворот. Тяжело остановить такой бросок», — цитирует Будро Washington Post.