Хоккеистки сборной России вырвали победу у Финляндии на старте ЧМ — 2017

Женская сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Плимуте (США). В первой встрече группового этапа россиянки обыграли команду Финляндии — 2:1.Финляндия вышла вперёд на 27-й минуте — отличилась Рикка Валила. В дебюте третьего периода Фануза Кадирова (43-я минута) сравняла счёт. Победу России принёс точный бросок Екатерины Смоленцевой на 60-й минуте.1:0 — Валила (Карвинен, Тапани), 26:061:1 — Кадирова, 42:191:2 — Смоленцева (Вафина, Шибанова), 59:10 (больш).Чемпионат мира 2017 года продлится до 7 апреля. Россиянки входят в сильнейший пул и на групповом этапе сыграют, кроме Финляндии, с действующими чемпионками командой США, а также Канадой.