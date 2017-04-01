В США во время хоккейного матча девушка сделала предложение парню

Во время хоккейного матча в США между командами «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Милуоки» девушка-болельщица сделал предложение своему возлюбленному. Забавный эпизод произошел во время паузы Kiss Cam. Это развлечение для зрителей спортивных мероприятий. Во время перерыва камера скользит по трибунам. Пара, на которой камера остановилась, должна поцеловаться.
Одна из болельщиц не только поцеловалась со своим парнем, но встала на одно колено, достала из кармана кольцо и предложила любимому взять её в жёны. Молодой человек явно не ожидал такого поворота событий, но ответил согласием.
Видео можно посмотреть в Youtube.