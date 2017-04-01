«Нью-Джерси» уступил «Айлендерс», потерпев 5-е поражение подряд

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Айлендерс» отличились Андерс Ли (6-я минута) и Антони Бовилье (38). За «Нью-Джерси» гол забил Адам Хенрик (52).
Благодаря этой победе «островитяне» прервали серию из трёх поражений и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» потерпели пятое поражение кряду и остались на последнем месте этой же конференции.