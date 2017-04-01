«Калгари» уверенно обыграл «Сан-Хосе»

«Калгари Флэймз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Калгари» отличились Джонни Годро (13-я минута), Шон Монахан (24), Мэтт Стэйджан (33), Алекс Чиассон (38) и Сэм Беннетт (60). За «Сан-Хосе» голы забили Марк-Эдуар Власич (29) и Мелькер Карлссон (54).
Это третья победа «Калгари» в последних четырёх матчах. «Сан-Хосе» потерпел восьмое поражение в последних девяти играх.