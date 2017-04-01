Кросби, Дворак и Кроуфорд — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Замкнул тройку лучших голкипер «Чикаго Блэкхоукс», отразивший 32 броска по своим воротам из 33 в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).Второй звездой стал форвард «Аризоны Койотс», оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз», набравший два (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).