Кросби, Дворак и Кроуфорд — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Замкнул тройку лучших голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска по своим воротам из 33 в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).
Второй звездой стал форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).
Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший два (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).