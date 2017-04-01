Набоков: отдал бы «Везину» Бобровскому, он ни разу не упал ниже высокой планки

Тренер «Сан-Хосе Шаркс», бывший вратарь сборной Россииподелился мнением о игре голкипера «Коламбус Блю Джекетс»Скоро заканчивается регулярный чемпионат, и уже можно определяться с фаворитами на индивидуальные призы. Моя вратарская епархия – «Везина Трофи». Вижу лишь двух реальных кандидатов на этот трофей – Сергея Бобровского из «Коламбуса» и Брэйдена Холтби из «Вашингтона». Но я бы отдал его Бобровскому.До недавних пор ещё одним кандидатом можно было назвать голкипера «Миннесоты» Девана Дубника. Но последние игр 10-15 он стал выглядеть хуже. В то время как Боб как раз в этот период резко прибавил, при том что и до этого играл очень ровно и стабильно. Стабильнее, чем Дубник. А почему отдаю Сергею предпочтение перед Холтби – потому что у «Блю Джекетс» не настолько хорошая команда, как у «Кэпиталс».Бобровский, хоть пару раз его и меняли, практически ни разу за сезон не упал ниже своей очень высокой планки, не пропускал «плохих» шайб. У Дубника таких проблем чуть больше. Мне очень нравится техника Бобровского. Чувствуется также, что у него всё в полном порядке с уверенностью в себе. На своём опыте могу сказать, что, когда у тебя такая уверенность есть, ты можешь всё тащить от игры к игре», — цитирует Набокова официальный сайт лиги.