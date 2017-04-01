Крикунов: молодёжь так тренируется, что никогда не догонит Мозякина и Зарипова

Главный тренер «Автомобилиста»поделился мнением об итогах серии «Металлург» Мг — «Ак Барс» (4-0).«Я не знаю, какие задачи были у «Ак Барса». Но команда играла в финале конференции – это хороший результат для казанцев. Возможно, попадись им не «Магнитка», Казань бы прошла дальше. Весь чемпионат «Ак Барс» выступал стабильно, занял высокое место на Востоке. Но раньше у Зинэтулы Билялетдинова были тройки Зиновьева, Мортенссона и Капанена – и его «Ак Барс» выигрывал Кубки. А сейчас такое сильное звено – в «Металлурге». Я даже не знаю, как правильнее сказать о пятёрке Коваржа: либо это удачное сочетание, либо они друг другу идеально подходят. Возможно, между ними особая «химия», как была у Михайлова, Петрова и Харламова или Ларионова, Крутова и Макарова. То есть у «Металлурга» есть звено, которое может забивать при любой тактике, при любом давлении. Что с ними не делай – тройка Коваржа всё равно забросит. Эти ребята вытаскивают «Металлург». А вот как их закрыть – это, конечно, вопрос.Знаете, если посмотреть, как сейчас молодёжь тренируется, она никогда не будет наступать на пятки Зарипову и Мозякину. Она их никогда не догонит. Молодёжь сейчас почти не тренируется. Это раньше молодые игроки работали по 11 месяцев и росли, а сейчас они отдыхают по 5 месяцев в году. Как они могут догнать Зарипова или Мозякина? Никому они не наступают на пятки, ветераны так и будут играть, пока им это позволяет здоровье», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.