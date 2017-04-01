Шалимов: Анисин — наш спартаковский формат и народный персонаж

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов поделился мнением о игре московского «Спартака» в завершившемся регулярном чемпионате.
«Черной краской прошедший сезон „Спартака“ я бы не рисовал, всё-таки именно наш клуб стал в Москве самым посещаемым. Хотя немножко угнетала концовка чемпионата, когда мы потеряли рисунок игры и стали действовать от обороны, психологически подсели.
Раньше в „Спартаке“ всегда были яркие личности, на которых шёл зритель. Вы верно заметили, что сейчас их нет. Значит, надо искать — и находить! Здесь многое зависит от тренера. Он приглашает тех хоккеистов, которые вписываются в его систему игры. Если „Спартак“ возглавит, например, Вадим Епанчинцев, то не удивлюсь, если клуб пополнит, например, Михаил Анисин, который всё доказал и в КХЛ, где был лучшим кубковым снайпером. Дело не только в его снайперских способностях, но и в том, что Миша — наш, спартаковский, формат, народный персонаж, который близок по духу именно красно-белым болельщикам», — цитирует Шалимова Russia-Hockey. ru.