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Кожевников: решение не переносить сроки финала всем пойдёт на пользу

1 апреля 2017, суббота. 13:10. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о решении КХЛ оставить финальную серию Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА в прежних сроках.

«КХЛ так решила, и, я думаю, всем командам пойдёт на пользу, они отдохнут. Мелких травм полно у всех, поэтому это решение всем пойдёт на пользу. Дацюк с Войновым уже не успеют принять участие в серии — Павлу операцию сделали, а Вячеслава уже давно нет. Микротравм много у всех, кто-то по рукам получал. Травм полно у всех, и у игроков „Металлурга“ в том числе. Это не играет роли, по большому счёту», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Александр Кожевников Кубок Гагарина
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