Кожевников: решение не переносить сроки финала всем пойдёт на пользу

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о решении КХЛ оставить финальную серию Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА в прежних сроках.«КХЛ так решила, и, я думаю, всем командам пойдёт на пользу, они отдохнут. Мелких травм полно у всех, поэтому это решение всем пойдёт на пользу. Дацюк с Войновым уже не успеют принять участие в серии — Павлу операцию сделали, а Вячеслава уже давно нет. Микротравм много у всех, кто-то по рукам получал. Травм полно у всех, и у игроков „Металлурга“ в том числе. Это не играет роли, по большому счёту», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.