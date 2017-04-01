Шепелев: в серии «Магнитки» и «Ак Барса» на льду были равные команды

Олимпийский чемпионподелился мнением об итогах серии «Металлург» Мг — «Ак Барс» (4-0).Перед началом серии я предполагал, что она вполне может продлиться до семи матчей. Но, к сожалению, всё завершилось рано. Хотя я и сейчас скажу, что на льду были две равные команды. Судьбу серии решили нюансы, главный из которых – реализация большинства. Взять последний поединок в Казани: к 11-й минуте «Металлург» забросил две шайбы, имея на одного игрока больше, и сделал весомую заявку на победу. Стало понятно, что «Ак Барсу» будет очень сложно вытянуть игру и серию.Я не думаю, что в дуэте тренеров Илья Воробьёв превзошёл Зинэтулу Билялетдинова или, как сейчас говорят некоторые, молодой превзошёл пожилого. Казанцы ведь создавали достаточное количество моментов, просто с реализацией возникали проблемы. Можно сказать, что у «Ак Барса» не нашлось своих Мозякина и Зарипова», — цитирует Шепелева официальный сайт КХЛ.