Канарейкин: в жизни можно всё, только нельзя закрыть Мозякина и Зарипова

Заслуженный тренер Россииподелился мнением об итогах серии «Металлург» Мг — «Ак Барс» (4-0).«Сама серия, особенно её начало, была очень напряжённой, упорной. Но главным аргументом оказалось мастерство отдельных игроков – лидеров нашей Континентальной хоккейной лиги. Мозякин, Зарипов, Коварж, вся их пятёрка с Ли и Антипиным – это огромная разница с другими на сегодняшний день. При этом совершенно никто не ожидал, что серия закончится всухую — 4-0. «Ак Барс» был близок к победе в первых встречах – мы увидели насыщенные, контактные игры. Но на первый план вышло мастерство названных выше хоккеистов, в том числе в неравных составах.Дальше нас ждёт интереснейшая серия! Достойные соперники – и «Магнитка» уверенно прошла «регулярку», и Петербург. Обе команды и в решающих играх выглядят достойно. Это клубы, считавшиеся фаворитами и перед сезоном, они лучшие всех в лиге укомплектованы, так что вовсе не удивительно, что в финале сойдутся именно они. А суперсвязка «Магнитки»… Я скажу так: в этой жизни, и тем более на хоккейной площадке, возможно всё. Невозможно только закрыть Мозякина и Зарипова. Пожелаем Сергею и Данису здоровья, дай бог, чтобы они радовали нас ещё много лет», — цитирует Канарейкина официальный сайт КХЛ.