Раймо Сумманен вызван в полицию по делу об оскорблении тренера соперников

Помощник главного тренера «Эспоо»вызван в полицию для дачи показаний по возможному обвинению в оскорблении соперников. 22 марта во время матча четвертьфинальной серии второй финской лиги с командой «Коккола» Сумманен назвал тренера соперников Антти Кархулу педофилом.«На данный момент комментировать почти нечего. Расследование началось по инициативе полиции, которая его сейчас и проводит. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова адвоката Туукки Тиексолы издание Italehti. Полицейское расследование должно установить, есть ли в поступке Сумманена состав преступления.Стоит напомнить, что лигой было принято решение дисквалифицировать 55-летнего специалиста на пять матчей и взыскать с него штраф в размере € 4 тыс. У Сумманена уже есть история подобных происшествий — в 2013 году, тренируя ХИФК, он получал пятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере € 10 тыс. за нецензурные оскорбления, поэтому он получил ещё три игры и в общей сложности пропустит восемь матчей.