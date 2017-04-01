Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Харламова

В субботу, 1 апреля, определились последние участники полуфинальных серий плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, розыгрыша Кубка Харламова сезона-2016/17, информирует пресс-служба лиги.«Реактор» впервые в истории вышел в полуфинал плей-офф МХЛ.Нижнекамский «Реактор» разгромил на своей площадке «Сибирских Снайперов» в пятом матче серии и впервые в своей истории вышел в полуфинал плей-офф МХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 6:1. Весомый вклад в победу своей команды внёс нападающий Марат Хайруллин, оформивший хет-трик. В полуфинале «Реактор» встретится с череповецким «Алмазом».«Кузнецкие Медведи» в полуфинале плей-офф МХЛ впервые за семь лет«Кузнецкие Медведи» в решающем матче серии нанесли поражение казанскому «Ирбису» и впервые с сезона-2009/10 преодолели барьер второго раунда плей-офф. Гол и результативная передача на счету Андрея Караваева, Константин Пархоменко записал на свой счёт три результативных паса. Новокузнечане обыграли соперника со счётом 4:2 и в полуфинале встретятся со столичной «Красной Армией».1/2 финала плей-офф Кубка Харламова:2. «Красная Армия» (Москва) – 4. «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)1. «Реактор» (Нижнекамск) – 6. «Алмаз» (Череповец)Матчи третьего раунда плей-офф пройдут 5, 6 и 9 апреля и, в случае необходимости, 10 и 13 апреля.