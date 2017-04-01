И. Захарчук: я обеими руками за то, чтобы остаться в Сочи, как и моя жена

Защитник ХК «Сочи»рассказал, что хочет остаться в черноморском хоккейном клубе.«Город, безусловно, нравится, как и инфраструктура, спорт здесь развивается. Мне очень приятно находиться в команде, хотелось бы и дальше в ней остаться, и по этому поводу ведётся работа. Я обеими руками за то, чтобы остаться в Сочи, также как и моя жена Оксаночка. Тут нравится и моему сыну, поэтому хочу продолжить свою карьеру в «Сочи».Брата Степана критиковали за излишне жёсткую игру в плей-офф? Уже на протяжении нескольких лет все знают, как Степан играет. Он габаритный игрок, а жесткость — его конек. Кстати, по последним играм заметил, что он чаще стал начинать атаки, играет грамотно и уже не так жёстко. Добавляет и по ходу сезона, и по ходу карьеры в этом плане. Что касается жёсткости, то он будет продолжать этим брать, это нормально. Все ведь пишут об этом и говорят, поэтому он молодец», — цитирует Захарчука официальный сайт клуба.