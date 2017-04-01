Ежов и Андрей Макаров – новая вратарская бригада «Нефтехимика», Касутин уходит

Как стало известно «Чемпионату», новой вратарской бригадой нижнекамского «Нефтехимика» станут голкиперы, а вратарьпокинет команду.23-летний Макаров прошлый сезон провёл в составе «Куньлунь Ред Стар», сыграв 29 матчей в регулярном чемпионате (12 побед, 91,2% отражённых бросков) и две игры в плей-офф. Илья Ежов в сезоне-2016/17 выступал в тольяттинской «Ладе» (50 матчей, 14 побед, 91,9% отражённых бросков). Что касается Касутина, он начинал сезон в нижегородском «Торпедо», но в конце ноября клуб расторг с ним контракт. За «Нефтехимик» голкипер провёл всего одну встречу, выйдя на лёд в декабре в матче с питерским СКА.