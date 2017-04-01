Кросби: было бы хорошо иметь преимущество своего льда в плей-офф в первом раунде

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился впечатлениями от победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).«У «Рейнджерс» не было много шансов в концовке, но они использовали то, что у них было. Это хорошая команда, у них есть чему поучиться.В этом сезоне мы одержали немало хороших побед, причём в составе почти всегда кого-то из ребят не хватало. Было бы хорошо в итоге получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Надеюсь, у нас это получится, ведь гонка за плей-офф будет тяжелейшей», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.