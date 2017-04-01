Кошечкин, Гавриков и Зарипов — лучшие игроки марта в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики, определила лауреатов марта в четырех номинациях.
Лучшим вратарём признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший победы во всех девяти проведённых матчах, в том числе две — на ноль. Голкипер «Магнитки» отразил 95,73 процента бросков при коэффициенте надёжности 1,53 гола за игру.
Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Защитник ярославцев не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3".
Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), одержавший с командой победы во всех девяти проведённых матчах. Нападающий «Магнитки» забросил 14 шайб (лучший результат месяца в лиге) и отдал 4 результативные передачи при показателе полезности "+10".
Лучшим новичком признан защитник Григорий Дронов («Металлург» Мг), принявший участие в 7 из 9 матчей серий плей-офф и не завершивший ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1".