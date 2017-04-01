Никита Кучеров — первая звезда марта в НХЛ, Сергей Бобровский — вторая

НХЛ определила лучших игроков марта.1., нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». Стал лучшим бомбардиром месяца, набрав 22 (12+10) очка в 14 матчах, и помог своей команде одержать 10 побед в 15 играх. Восемь раз он набирал более одного очка за матч, а в игре с «Бостон Брюинз» оформил третий хет-трик в своей карьере. Кучеров установил клубный рекорд по набранным очкам в одном месяце.2., вратарь «Коламбус Блю Джекетс». Выиграл 9 матчей из 11, отразив 96,7% бросков и пропуская в среднем 1,09 шайбы за игру. Оформил три «сухаря» подряд. Россиянин является лидером НХЛ по победам (41), коэффициенту надёжности (1,97) и проценту отражённых бросков (93,5).3., нападающий «Чикаго Блэкхоукс». Набрал 22 (10+12) очка в 16 матчах и помог своей команде выиграть 11 матчей из 16. В игре с «Питтсбург Пингвинз» оформил четвёртый хет-трик в карьере.