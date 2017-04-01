Дубль Шумакова помог олимпийской сборной России разгромить Латвию

Олимпийская сборная России разгромила национальную команду Латвии в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Риге, завершилась со счётом 5:0.
В первом периоде Антон Бурдасов открыл счёт, Иван Телегин увеличил преимущество россиян. Во второй двадцатиминутке Сергей Шумаков оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Анатолий Голышев. Заключительный период получился безрезультативным, вратарь Андрей Кареев провёл матч «на ноль».
>>> Шумаков и Санников хотят на ЧМ. Олимпийская сборная разгромила Латвию 5:0