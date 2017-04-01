«Торпедо» одолело «Рубин» в третьем матче полуфинала плей-офф ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» одержало победу над «Рубином» в третьем матче полуфинала плей-офф ВХЛ. Встреча, проходившая в Тюмени, завершилась во втором овертайме со счётом 2:1. Казахстанская команда вышла вперёд в серии — 2-1.На второй минуте матча Андрей Антонов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Торпедо» отыгралось благодаря голу Константина Романова. Оставшиеся два периода основного времени, а также первый овертайм прошли без голов. На первой минуте второго дополнительного отрезка Евгений Рымарев принёс победу «Торпедо».